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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المغربي : تصريحات فوزي لقجع جاءت من حوارات جانبية |فيديو

الوداد المغربي
الوداد المغربي

كشف محمد مقروف المتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم حقيقة تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بشأن سيطرة المغرب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قال “مقروف” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المُتعارف عليه صحفيا أن يكون التصريح مُسجلاً بالصوت أو الصورة، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة لتصريحات فوزي لقجع".

وأضاف: "الحوارات الجانبية لا يعتد بها وهناك من يُفسرها حسب نيته وميوله".

وتابع: "لم يُثبت في أي لحظة أن فوزي لقجع تحدث عن أي بلد أفريقي أو عربي باسمه لا من قريب أو من بعيد، فما تحدث به الغرض منه تسليط الضوء على فساد الاتحاد الأفريقي السابق وهو ما دفع المغرب ومصر للاتحاد من أجل القضاء على هذا الفساد".

واختتم حديثه قائلًا: "أؤكد أن فوزي لقجع لم يتحدث عن أي بلد أفريقي أو عربي بالسوء، بقدر ما يتحدث عن فساد منظومة الاتحاد الأفريقي السابق".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الإتحاد المغربي الاتحاد المغربي محمد مقروف

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