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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور لها على انستجرام

صدى البلد

شاركت تارا عماد جمهورها بأحدث إطلالة لها، ونشرت صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت تارا عماد بصورة سيلفي حيث ارتدت تيشرت ابيض وتركت شعرها الأسود منسدلا، و لم تتكلف في وضع المكياج مما اثار اعجاب متابعيها .

وكشفت الفنانة تارا عماد عن طريقة تعاملها مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف رأت تعليقات الجمهور على مسلسل سوتس النسخة العربي الذي شاركت به في الموسم الرمضاني .

وقالت تارا في تصريحات لـ"صدى البلد": لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن أقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهووسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أنه له روح مختلفة .

تارا عماد أحدث ظهور التواصل الاجتماعي انستجرام رمضان الفن اطلالة

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