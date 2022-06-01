تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها على تليجرام

بعد توزيعها في اللجان ..

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولًا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (المهن الفندقية نظام الثلاث سنوات، وكذلك امتحان تخصص الكهرباء الذي يؤديه طلاب الدبلومات الفنية الصناعية، وامتحان اللوائح المالية والإدارية لطلاب الدبلومات الفنية التجارية.

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع الامتحانات المذكورة داخل لجان الدبلومات الفنية، والتي تم توزيعها في تمام التاسعة صباحًا.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة، لتحديد مكان وهوية مُصورها وناشرها لتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات عليه.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية داخل لجان مُؤمّنة ومراقبة ، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 النظرية والعملية تقوم على قياس مدى اكتساب الطلاب للجدارات بشقيها المعرفي والمهارى؛ المطلوبة بمجال التخصص بالشكل الذي يؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، وقد تم تطبيق نظام البوكليت بالاختبارات النظرية التي يخضع لها الطلاب، وهو النظام الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحان واحد، لضمان عدم الغش بالاختبارات.

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان اليوم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ويتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالباً/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.