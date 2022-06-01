محافظ قنا يتابع انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة بمدينة قنا ، للإطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود معوقات تؤثر على تركيز الطلاب.
رافقه حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم ، و النائب محمد أحمد الجبلاوى ، والنائبة نجلاء باخوم، عضوا مجلس النواب ، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
أدى طلاب الدبلومات الفنية ، اليوم الامتحان فى مادتىّ "سكرتارية عربى " لشعبة الإدارة ، و "سوق أوراق مالية " لشعبة المحاسبة ، وحرص محافظ قنا على الإطمئنان من الطلاب على مستوى الإمتحان ، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط ، ولم يحتوى على أية أسئلة من خارج المنهج.
اطمئن محافظ قنا ، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات ، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.
و أوضح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن لجنة مدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة تضم 18 لجنة فرعية بإجمالى 265 طالب وطالبة، و أن امتحانات الدبلومات الفنية" صناعى ، زراعى ، تجارى وفندقى" بدأت يوم السبت الماضى الموافق 28 مايو الماضى.
و أشار محافظ قنا ، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و 352 طالب وطالبة موزعين على 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 45 لجنة تعليم صناعى، و 38 لجنة تعليم زراعي ، و 19 لجنة تعليم تجارى، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات ، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.