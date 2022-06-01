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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ قنا يتابع انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

مدرسة قنا الثانوية
مدرسة قنا الثانوية التجارية

 


تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة بمدينة قنا ، للإطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود معوقات تؤثر على تركيز الطلاب.

 

رافقه حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم ، و النائب محمد أحمد الجبلاوى ، والنائبة نجلاء باخوم، عضوا مجلس النواب ، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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أدى طلاب الدبلومات الفنية ، اليوم الامتحان فى مادتىّ "سكرتارية عربى " لشعبة الإدارة ، و "سوق أوراق مالية " لشعبة المحاسبة ، وحرص محافظ قنا على الإطمئنان من الطلاب على مستوى الإمتحان ، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط ، ولم يحتوى على أية أسئلة من خارج المنهج.

 

اطمئن محافظ قنا ، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات ، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

 

و أوضح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن لجنة مدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة تضم 18 لجنة فرعية بإجمالى 265 طالب وطالبة، و أن امتحانات الدبلومات الفنية" صناعى ، زراعى ، تجارى وفندقى" بدأت يوم السبت الماضى الموافق  28 مايو الماضى.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و 352 طالب وطالبة موزعين على 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 45 لجنة تعليم صناعى، و 38 لجنة تعليم زراعي ، و 19 لجنة تعليم تجارى، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات ، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

 

 

 

مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
مدرسة قنا الثانوية التجارية
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