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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لأول مرة.. وزيران مسلمان و10 نساء في تشكيلة الحكومة الأسترالية الجديدة |فيديو

10 نساء ووزيران مسلمان
10 نساء ووزيران مسلمان لأول مرة بأستراليا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن إعلان أستراليا تشكيلة الحكومة الجديدة والتي ضمت بين أعضائها 10 نساء ووزيران مسلمان لأول مرة.

ووفقا للتقرير، أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية اليوم الأربعاء، حيث عين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين.

وضم مجلس وزراء ألبانيز 23 وزيرا بينهم عشر نساء، مقارنة مع سبع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية.

وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، أول وزيرين مسلمين في الحكومة الاتحادية الأسترالية، وذلك في مراسم جرت بالعاصمة كانبيرا.

كما أصبحت ليندا بورني، التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد.

وشكل ألبانيز وزارة مؤقتة ضمت أربعة أعضاء رئيسيين آخرين، بعد يومين من انتخابات 21 مايو الماضي، ليتمكن من المشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية في طوكيو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيمي اليابان والهند.

تشكيلة الحكومة الجديدة مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي وزيرة الشباب آن علي الأقليات الدينية

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