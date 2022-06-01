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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فوزي لقجع فاسد واتحاد الكرة خايف يرد

صدى البلد

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة السابق، أن تصريحات فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي بالأمس، دليل أنه قائد الفساد داخل الاتحاد الأفريقي، ولا يعرف قيمة مصر والأندية المصرية داخل الـ «كاف».

وقال عامر خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه «هوبا» على راديو إنرجي: "لو هو راجل يطلع أي مستند يثبت أي فساد للأندية المصرية في أي بطولة أفريقية وهل الأهلي كان يحقق برونزية كأس العالم بالفساد أيضا، وهو رجل لا يحترم المكان الذي يعمل به، وتم اتهامه بقضايا فساد من قبل وبالمستندات، وقاد بتنظيم دورات وهمية للحكام في فرنسا وحصل منها أموال طائلة".

وتابع: “الأغرب هو موقف اتحاد الكرة، والتزامه الصمت، والخوف من الرد”

اتحاد الكرة فرج عامر الاتحاد الافريقي كأس العالم قضايا فساد

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