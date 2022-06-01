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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران المدني السعودي: عدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة

ماء زمزم
ماء زمزم

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية  تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات السعودية  بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة.

ونصّ التعميم على أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة عدم السماح للمسافرين بوضع (عبوات زمزم) داخل أمتعتهم الموزونة.

وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعدّ مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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