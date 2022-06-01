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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بـ14 مليون متابع على يوتيوب

صدى البلد

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته عبر اليوتيوب إلى 14 مليون متابع، وذلك بمشاركة صورة عبر الانستجرام.

وكتب: “قناتي على اليوتيوب وصلت لـ 14 مليون و4.7 مليار مشاهدة، شكرا لجمهوري، الحمد لله”.

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جامد أنا من يومي لـ محمد رمضان تريند رقم 3 على اليوتيوب

وكان محمد رمضان، كشف في وقت سابق، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "بلالين" بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل،  ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن، آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية" ايفري داي" التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

محمد رمضان Instagram يوتيوب اغاني محمد رمضان مقطع فيديو

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