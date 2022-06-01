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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يُكرم أبطال السباحة والكونغ فو والتايكوندو

مصيلحى و مجلس الإدارة
مصيلحى و مجلس الإدارة يُكرمون أبطال الإنجازات في السباحة

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على تكريم أبطال الاتحاد السكندرى الذين حققوا إنجازات مميزة ورائعة خلال الفترة الماضية في السباحة والكونغ فو والتايكوندو. 

، و أشاد رئيس النادى و أعضاء المجلس بالإنجاز الكبير لهؤلاء الأبطال. 

 وأكد محمد مصيلحى  بأنه سيتم تقدم المزيد من الدعم والمساندة لأبطال زعيم الثغر للمحافظة على هذا المستوى الرائع وتحقيق المزيد من الإنجازات لقلعة زعيم الثغر  الأبطال هم : - 
أبطال السباحة حققوا نتائج رائعة و مميزه خلال مشاركتهم فى بطولة العالم للأندية التى  أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية

 سباح نادى الاتحاد السكندرى عمر الكسار حقق المركز الأول و يحصل على الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر مانو  و سباق 100 متر مانو ، و المركز الثانى و الميدالية الفضية في سباق 50 مترا مانو    
سباح نادى الاتحاد السكندرى عمر الماس حقق المركز الثانى و يحصل على الميدالية الفضية فى سباق 800 متر مانو   
سباحة نادى الاتحاد السكندرى دارين فراس فازت بالمركز الثانى فى ثلاث سباقات و حصلت على ثلاث ميداليات فضية فى سباقات" 50 _ 100 _ 400 " متر مانو   
الكونغ فو : فاز اللاعب جمعة رجب و اللاعبة إسراء رجب أبطال الكنغ فو بنادى الاتحاد السكندرى بالميدالية الذهبية خلال تمثليهم المنتخب القومى المصرى فى بطولة كأس أفريقيا الثالثة ساندًا عموم التى إقيمت بدولة الجزائر.

| التايكوندو : فازت بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى و منتخب مصر آية محمد بالميدالية الفضية مع منتخب مصر في بطولة النمسا المفتوحة للتايكوندو.

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