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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. ضبط طبيبة عربية مزيفة بعيادة غير مرخصة

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الجهات المختصة في الكويت من ضبط طبيبة عربية تمارس المهنة مثل «إجراءات تجميل البشرة والتخسيس وأمراض النساء والولادة والحجامة»  في عيادة غير مرخصة في مبنى سكني بمحافظة الأحمدي .

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار"، إن إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة قد تلقت بلاغاً من مواطنة زارت الوافدة على إثر تلقيها لرسائل في «واتساب» تعلن فيها عن قيامها بإجراءات طبية، حيث لاحظت بدورها وقوع العيادة في مبنى سكني ووجود كميات من المكملات الغذائية والأدوية والأجهزة ملقاة على الأرض، فضلا عن تسعيرها لها بأسعار مبالغ فيها، ورفض الوافدة كتابة أي تقارير طبية وتصدير أي أختام.

 

واوضجت فاطمة النجار أنه بعد تقديم البلاغ، نسقت ادارة التراخيص الصحية مع إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة والمباحث الجنائية والقوى العاملة، وتوجهت اللجنة الى الموقع المذكور في البلاغ وضبطت الوافدة، التي تبين أنها لا تحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة ما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، إضافة إلى أن المكان الذي كانت فيه غير مرخص لأن يكون منشأه طبية، علاوة على وجود مكملات غذائية وادوية واجهزة طبية غير مرخصة وإعلانات مخالفة. 

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