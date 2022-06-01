رغبة من طلاب سريلانكا في الالتحاق بجامعة الأزهر

استقبلت اليوم الأربعاء الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين بمقر المركز وفدًا من اتحاد طلاب سريلانكا لمناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر، وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

بحث أوجه التعاون



وخلال هذا اللقاء صرحت الدكتورة نهلة الصعيدي بقولها: إننا في الأزهر حريصون على رفع مستوى التعاون مع دولة سريلانكا في شتى المجالات وبخاصة المجال التعليمي، مؤكدة على دور الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر القوي في تأهيل الطلاب الوافدين، والحفاظ عليهم من الأفكار المتطرفة والهدامة، وعلى استعداد المركز؛ لتقديم كل ما يحتاجه الطلاب الجدد الراغبون في الدراسة بالأزهر، من دعم ومساعدات، وإمكانات تؤهلهم لتعلم أمور دينهم، ونقل وسطية الأزهر إلى بلادهم.

ومن جانبهم وجه الوفد الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على عنايته ورعايته الخاصة بالطلاب الوافدين من أبناء سريلانكا، وعلى نشر وسطية الأزهر.