جامعة حلوان تكشف الهدف من الخطة التدويبية للعاملين بشهر يونيو

صرحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان حول البرامج التدريبية التي يقدمها المركز للعاملين، أن هذه البرامج التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه .

و نوهت إلى أنه جائت خطة الدورات التدريبية للمركز بنظام الأون لاين خلال شهر يونيو 2022، ووالتي تأتى انطلاقا من حرص الجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، كالآتي:⁦

أمن البيانات والشبكات فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

تصميم المناهج وتوصيف وتقرير المقررات في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ١٤ و ١٥ يونيو.

الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو.

استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ٢٦ و ٢٧ يونيو.

وبالنسبة للدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية فإنها اقتصرت على:

الاتيكيت والبروتوكول في العمل في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ١٤ و ١٥ يونيو ٢٠٢٢.

وحصل العرض المسرحي "بنت القمر" علي المركز الاول لعروض المسرح المتخصص في مهرجان ابداع متخصصين وهي المسرحية التي يشارك بها طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الطلاب بالنّجاح وحصولهم علي المركز الاول في مهرجان ابداع مؤكداً أن النجاح حليف كل الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق إنجازات طوال حياتهم، مشيرًا إلي أهمية الفن في المجتمع ودوره في نشر الثقافات، متمنيا للطلاب الإبداع دائماً والتفوق في مسيرة حياتهم.

مسرحية «بنت القمر» من تمثيل وبطولة حسام إبراهيم، عبد الرحمن محمد، لبني مجدي، فادي رأفت، أسامة مهنا، أية التركي، عبد الله جمعة، شذا محمد حامد، ويتشكل فريق الإخراج من : دينا سليمان ، فادي رأفت، صوفيا رسمي ، وتأليف وإخراج محمد السوري .