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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحظة بكاء وزيرة الهجرة في ختام مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة .. فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة "زمان كان المصريين في الخارج من الخبراء والعلماء عندنا يريدون مشاركة خبرتهم مع الدولة المصرية وكانوا لا يعرفون اين الطريق، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة مما اعطى القناة الشرعية للخبراء والأساتذة في الخارج للتواصل مع الدولة.

وأضافت في الكلمة الختامية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في يومه الثاني "كان زمان العالم والخبير في الخارج اللي عاوز يوصل للوزير، فكان هناك شخص يقول له هوصلك بالمسئول وكانت هذه الشخصية لها اجندة خاصة وعندما يكتشف العالم ان هذا الشخص له اهداف شخصية، يعود الخبير للخارج، والان في مصر تستطيع اصبح الخبراء يشاركون ويتواصلون مع المسئولين الحكوميين.

ووجهت الوزيرة التحية لوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد احمد مرسي، فالوزارة لها دوما نصيب الأسد في سلسلة مصر تستطيع ودائما بابها مفتوح لكل عالم وخبير مصري بالخارج.

وأشارت الى ان الحديث عن مصر تستطيع ليس كلام فقط وانما أفعال كما راينا ذلك من قوى بروتكولات تم توقيعها

وقالت سعيدة بنهاية المؤتمر على مدار يومين بجلسات مكثفة في مختلف التخصصات وكل ذلك اتى بثماره وسيعود على مصر ولا يتحملون كلمة تجاهها.

وذكرت ان كل شخص من فريق وزارة الهجرة مر بظروف اسرية قبل المؤتمر لكن في النهاية الله قادر على كل شىء وانعقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. 

وبعد اختتام الوزيرة كلمتها تفاعل الحضور بالتصفيق الحار واستقبلت الوزيرة تصفيق الحضور بالمؤتمر بالدموع.

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