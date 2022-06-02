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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا ويتوج بكأس الأبطال.. ملخص وأهداف

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

تُوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس الأبطال “ فيناليزما” وذلك بفوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع الرأفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

 

أنخيل دي ماريا كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا للأرجنتين بتسديدة مباغتة من منتصف الملعب، عندما لاحظ تقدم دوناروما عن مرماه في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

 

 

واستطاع لوتارو مارتينيز تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 عندما تلقى ميسي الكرة على حدود منطقة جزاء الطليان، ليقتحمها ببراعة من الجهة اليسرى بعد مراوغته لـ دي لورينزو، ويمرر الكرة لـ لوتارو والذي وضعها في الشباك.

 

استمر استحواذ الأرجنتينيين بعد الهدف، حتى تمكنوا من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوتارو مارتينيز ليقوم بإسقاط الكرة فوق دوناروما، منهيًا الشوط الأول بتقدم بلاده بثنائية.

 

وفي الشوط الثاني، استمر اكتساح وتفوق الأرجنتين أمام الطليان، حيث كاد بونوتشي أن يسجل هدفًا في مرماه عندما مرر الكرة لـ دوناروما، والذي لم يكن يقظًا لاستلام الكرة وتمريرها، لكنه أبعدها من على خط المرمى قبل هز الشباك في الدقيقة 56.

 

وكاد دي ماريا أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة.

 

وفي الدقيقة 65، انطلق ليونيل ميسي بهجمة مرتدة على مرمى دوناروما ليسدد الكرة لكن دوناروما تصدى لتسديدته.

 

وعاد دوناروما ليتصدى لتسديدة من ميسي بباطن قدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

 

واستطاع باولو ديبالا تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة للكرة التي انطلق بها ميسي من منتصف الملعب، مؤكدًا انتصار راقصي التانجو.

 

تشكيل إيطاليا

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ليوناردو بونوتشي -  جيورجيو كيليني - إيمرسون

خط الوسط: ماتيو بيسينا - جورجينيو - نيكولو باريلا

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي - أندريا بيلوتي - جياكومو راسبادوري 

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ كيليني مع المنتخب الإيطالي بعد اعتزاله اللعب دوليًا

 

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط : رودريجو دي باول - جايدو رودريجيز - ليونيل ميسي - باولو ديبالا - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز

 

وأقيمت المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن بتنظيم مشترك من الاتحاديين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بعد فوز إيطاليا والأرجنتين بـ يورو 2020 وكوبا أمريكا على الترتيب.

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