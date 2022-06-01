كأس الأبطال.. الأرجنتين تتقدم على إيطاليا بثنائية في الشوط الأول

تقدم المنتخب الأرجنتيني على إيطاليا بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في بطولة كأس الأبطال “ فيناليزما”

أنخيل دي ماريا كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا للأرجنتين بتسديدة مباغتة من منتصف الملعب، عندما لاحظ تقدم دوناروما عن مرماه في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

واستطاع لوتارو مارتينيز تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 عندما تلقى ميسي الكرة على حدود منطقة جزاء الطليان، ليقتحمها ببراعة من الجهة اليسرى بعد مراوغته لـ دي لورينزو، ويمرر الكرة لـ لوتارو والذي وضعها في الشباك.

استمر استحواذ الأرجنتينيين بعد الهدف، حتى تمكنوا من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوتارو مارتينيز ليقوم بإسقاط الكرة فوق دوناروما، منهيًا الشوط الأول بتقدم بلاده بثنائية.

تشكيل إيطاليا

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ليوناردو بونوتشي - جيورجيو كيليني - إيمرسون

خط الوسط: ماتيو بيسينا - جورجينيو - نيكولو باريلا

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي - أندريا بيلوتي - جياكومو راسبادوري

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ كيليني مع المنتخب الإيطالي بعد اعتزاله اللعب دوليًا

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط : رودريجو دي باول - جايدو رودريجيز - ليونيل ميسي - باولو ديبالا - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن بتنظيم مشترك من الاتحاديين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم بعد فوز إيطاليا والأرجنتين بـ يورو 2020 وكوبا أمريكا على الترتيب.