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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضحكة حبيبي.. عاصي الحلاني يطرح أحدث كليباته من خلال روتانا

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب ضحكة حبيبي للفنان عاصي الحلاني، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب ضحكة حبيبي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير ابو اسماعيل، الحان: سليم سلامة، توزيع: هادي كريم، ميكس وماستر: مصطفى عبد الرضا/ سليم سلامة. 

كلمات كليب ضحكة حبيبي لـ عاصي الحلاني

ضحكة حبيبي بالدني
مين قال اني بزعلو 
يا ضحكة غللي واسكني
لا تتركي الوج الحلو

لو مرة قلبي زعلك 
ضل ابتسم 
ما ابخلك
خلي الزعل فيي انا
والضحكة يا عمري الك

يا عيون ملياني حكي
بكل الدني ما بدلن
عيونك ما خلقو للبكي
خيرني مين مزعلن

لو مرة قلبي زعلك
ضل ابتسم
ما ابخلك
خلي الزعل فيي انا 
والضحكة يا عمري الك

 

أحدث أعمال عاصي الحلاني

وكان أخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، هو كليب عين القلب مع ديانا حداد، وهو كلمات: الشاعر البداوي والشاعره البداويه، الحان : سليم سلامة، توزيع : غسان المرهج، ميكس : مصطفى عبد الرضى، ماستيرنغ : سليم سلام. 

 

كلمات كليب عين القلب لـ عاصي الحلاني وديانا حداد 

يتوسلّك صبحي بليل اقماره
و انه يلاقي م الغوا و يشليها
الليل يسأل نجمك و سمّاره
كيف الهوا طاب او غدى يغريها
لبيك يا جهر الهوى و سراره 
ونجوم ليلي و السما و مافيها
ما دون وصلك يا الموّد بشاره 
و لا دون طلّك ظلةٍ نعنيها
و الّا فتونك داج ليل انوارا
يشعّ من ساقك تحت موطيها
كلما تصوّب عين قلبي انظاره
تميّز روح المغرم و مخفيها
انت الحياه ابروحي المحتاره
اللي تريدك لا تبغي تجفيها 
و انت النظر و اللي سكنه و جاره
و انتَ النصخ و عروقي و ساقيها 
ما كل فيه العشق كفو جداره
و لا كل وجدٍ للروح بيسليها 
صَوّبتني و شلّيت ألبي شاره 
يللي تفكّ جروحي وتشفيها

عاصي الحلاني كليب ضحكة حبيبي كليب اعمال عاصى الحلانى الفنان عاصي الحلاني ديانا حداد

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