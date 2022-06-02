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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي الجهاز الهضمي: تدخين التبغ المسخن والفيب تسبب قصور الشريان التاجي

صدى البلد

 

قال الدكتور وائل صفوت أخصائي الجهاز الهضمي ؛ إن تجارة الدخان يزيد أرباحها عن 700 مليون دولار كل عام  ؛ مضيفا أن شركات التدخين لا تدخر جهد في ابتكار الصناعة وذلك للأسف يزيد انتشار التدخين بالنكهات أو الأشكال بين الأطفال والنساء .

 

أضاف وائل صفوت خلال لقائه في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة تن ؛  أن التدخين أخذ أشكالا متعددة ؛ ففي الخليج هناك منتج يسمى بالمدوخ ويقوم المستهلك باستنشاقه فيشعر بحالة "سطلة" ومن هنا تأتي المتعة.

 

أوضح أخصائي الجهاز الهضمي، أن الأشكال الحديثة من الفيب والتبغ المسخن يشاع عنهم أن أثرهم أقل ضررا من التدخين العادي مع تنشيط الدعاية لمنع التدخين وتحويله للتبخير والتسخين وهذه الإضافات تؤدي الى قصور في الشريان التاجي وضعف الانتصاب عند الرجال وأمراض عديدة وجديدة للمدخنين مع قصور بالدورة الدموية ولهذا السبب يشعر المدخن بالدوار.

 

أشار إلى أن الجلسرين والنيكوتين وديليكول،  وإضافات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان مع اختراعات النكهات كل ذلك بكل أنواعه سيئ ومليء بالسموم وخلطاته مدمرة للصحة.

 

ونوه صفوت إلى أن كل الأجهزة الحديثة التي تقوم بتسخين هي مدمرة للصحة لكن دائما وأبدا شركات التدخين تقوم بالدعاية أنها أقل ضررا، مشيرا إلى أن بعض الناس تنخدع بانعدام وجود الدخان واختلاف الرائحة دلالة على قلة الضرر أو عدمه وهذا غير صحيح .

 

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