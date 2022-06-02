عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسط تصفيق حاد من الحضور.. السفيرة نبيلة مكرم تدخل في نوبة بكاء

السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، قائلة:" هناك تغيرات وتعديلات مفاجأة تحدث في حياة كل فرد.. ولكن بالرغم من تلك الظروف الأسرية والاستثنائية نجحنا في المثابرة والتحلي بالقوة، من أجل إفادة بلادنا".

 

وأضافت "نبيلة مكرم" خلال حديثها خلال ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، :"ربنا أكبر من أي حاجة وقادر يعدي بينا الصعاب".

 

ودخلت السفيرة نبيلة مكرم في نوبة بكاء، وسط تصفيق وتشجيع حاد من قبل الحضور.

واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تصفيق الحضور بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالدموع وذلك خلال كلمتها بختام المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين.

 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة "زمان كان المصريون في الخارج من الخبراء والعلماء عندنا يريدون مشاركة خبرتهم مع الدولة المصرية كانوا لا يعرفون أين الطريق، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة مما أعطى القناة الشرعية للخبراء والأساتذة في الخارج للتواصل مع الدولة.
 

نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

ترشيحاتنا

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

فضل قيام الليل والوتر في ذي القعدة .. بشرى عظيمة أدركها الآن

دعاء 2 ذو القعدة .. 10 كلمات لا ترد قبل الفجر وبعده

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ