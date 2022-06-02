وسط تصفيق حاد من الحضور.. السفيرة نبيلة مكرم تدخل في نوبة بكاء

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، قائلة:" هناك تغيرات وتعديلات مفاجأة تحدث في حياة كل فرد.. ولكن بالرغم من تلك الظروف الأسرية والاستثنائية نجحنا في المثابرة والتحلي بالقوة، من أجل إفادة بلادنا".

وأضافت "نبيلة مكرم" خلال حديثها خلال ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، :"ربنا أكبر من أي حاجة وقادر يعدي بينا الصعاب".

ودخلت السفيرة نبيلة مكرم في نوبة بكاء، وسط تصفيق وتشجيع حاد من قبل الحضور.



واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تصفيق الحضور بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالدموع وذلك خلال كلمتها بختام المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة "زمان كان المصريون في الخارج من الخبراء والعلماء عندنا يريدون مشاركة خبرتهم مع الدولة المصرية كانوا لا يعرفون أين الطريق، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة مما أعطى القناة الشرعية للخبراء والأساتذة في الخارج للتواصل مع الدولة.

