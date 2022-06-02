عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيجو: مرعي لا يعلم كل مشاكل الزمالك.. وأنس أسامة قريب للرحيل.. فيديو

مصطفى كيجو
مصطفى كيجو

يرى مصطفى كيجو لاعب الزمالك لكرة السلة، أن الفريق كان يحتاج للتعاقد مع أحمد مرعي لقيادة أبناء ميت عقبة في المرحلة المقبلة.

 

قال كيجو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نحتاج أحمد مرعي وهو تحدي كبير بالنسبة لنا، فهو توج بجميع البطولات ولا خلاف عليه وعلى تاريخه".

 

واصل: "جمعتني جلسة مع مرعي لبحث تجديد عقدي، هناك اختلافات في وجهات النظر، هو تولى قيادة الزمالك منذ أيام قليلة ولا يعلم كل مشاكل الفريق، لم أحسم قراري بالاستمرار من عدمه، أنتظر الاتفاق على بعض النقاط في عقدي مع النادي، المسألة ليست مادية فقط، والأولوية لدي لنادي الزمالك".

 

وأكمل: "أنس أسامة بنسبة كبيرة أن يستمر مع الزمالك، وجود أنس وعاصم مرعي خبرات كبيرة وكنت أتمنى وجود خبرات مع الفريق لتعويض إخفاقات الموسم الماضي".

 

كان ويل فويجت مدرب سلة الزمالك السابق، أكد أنه لم يطلب التعاقد مع والتر هودج للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بصفوف الفارس الأبيض.

 

برونزية أمم إفريقيا

وحصدت سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما الجمعة الماضية.

 

وكان منتخب مصر لكرة السلة تحت ٢٠ سنة  استدعاء نجم سلة الزمالك شهاب الدين زياد و الذي حصل مع فريقه الزمالك ٢٠ سنه علي مركز ثاني ببطولة الجمهورية.


و كان شهاب من أبرز اللاعبين في البطولة خصوصاً ان اللاعب يمتلك العديد من الخبرات داخل الملعب.

 

يذكر ان شهاب الدين قام بخوض تدريبات لمدة موسمين مع الدرجة الاولي و شارك معهم مبارياتهم والتدريبات ليحتك بنجوم الفريق الأول.

 

وقال شهاب الدين زياد بعد حصوله علي المركز الثاني مع فريقه في بطولة الجمهورية ٢٠ سنة: لم تكن البطولة سهله خصوصاً ان جميع الفرق المشاركة كانت قوية فكنا نخوض مباراة صعبة كل يوم و أوقات الراحة كانت قليلة ورغم ذلك استطعنا تحقيق المركز الثاني و كنا نطمح في الحفاظ علي لقب بطل الجمهورية مثل السنة الماضية بعد اكتساح النادي الأهلي في نهائيات البطولة.

مصطفى كيجو لاعب الزمالك لكرة السلة أنس أسامة ويل فويجت والتر هودج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

موضوعات متعلقة

ويل فويجت: لم أطلب التعاقد مع والتر هودج وعلاقتي جيدة باللاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

فضل قيام الليل والوتر في ذي القعدة .. بشرى عظيمة أدركها الآن

دعاء 2 ذو القعدة .. 10 كلمات لا ترد قبل الفجر وبعده

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ