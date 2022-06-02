كيجو: مرعي لا يعلم كل مشاكل الزمالك.. وأنس أسامة قريب للرحيل.. فيديو

يرى مصطفى كيجو لاعب الزمالك لكرة السلة، أن الفريق كان يحتاج للتعاقد مع أحمد مرعي لقيادة أبناء ميت عقبة في المرحلة المقبلة.

قال كيجو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نحتاج أحمد مرعي وهو تحدي كبير بالنسبة لنا، فهو توج بجميع البطولات ولا خلاف عليه وعلى تاريخه".

واصل: "جمعتني جلسة مع مرعي لبحث تجديد عقدي، هناك اختلافات في وجهات النظر، هو تولى قيادة الزمالك منذ أيام قليلة ولا يعلم كل مشاكل الفريق، لم أحسم قراري بالاستمرار من عدمه، أنتظر الاتفاق على بعض النقاط في عقدي مع النادي، المسألة ليست مادية فقط، والأولوية لدي لنادي الزمالك".

وأكمل: "أنس أسامة بنسبة كبيرة أن يستمر مع الزمالك، وجود أنس وعاصم مرعي خبرات كبيرة وكنت أتمنى وجود خبرات مع الفريق لتعويض إخفاقات الموسم الماضي".

كان ويل فويجت مدرب سلة الزمالك السابق، أكد أنه لم يطلب التعاقد مع والتر هودج للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بصفوف الفارس الأبيض.

وحصدت سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما الجمعة الماضية.

وكان منتخب مصر لكرة السلة تحت ٢٠ سنة استدعاء نجم سلة الزمالك شهاب الدين زياد و الذي حصل مع فريقه الزمالك ٢٠ سنه علي مركز ثاني ببطولة الجمهورية.



و كان شهاب من أبرز اللاعبين في البطولة خصوصاً ان اللاعب يمتلك العديد من الخبرات داخل الملعب.

يذكر ان شهاب الدين قام بخوض تدريبات لمدة موسمين مع الدرجة الاولي و شارك معهم مبارياتهم والتدريبات ليحتك بنجوم الفريق الأول.

وقال شهاب الدين زياد بعد حصوله علي المركز الثاني مع فريقه في بطولة الجمهورية ٢٠ سنة: لم تكن البطولة سهله خصوصاً ان جميع الفرق المشاركة كانت قوية فكنا نخوض مباراة صعبة كل يوم و أوقات الراحة كانت قليلة ورغم ذلك استطعنا تحقيق المركز الثاني و كنا نطمح في الحفاظ علي لقب بطل الجمهورية مثل السنة الماضية بعد اكتساح النادي الأهلي في نهائيات البطولة.