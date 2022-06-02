أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقالت الوكالة إن حادث إطلاق النار وقع ف مبنى طبي بمدينة تولسا الواقعة بولاية أوكلاهوما.

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من جانب آخر، ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن 4 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار بينهم المنفذ.

وقالت إدارة شرطة تولسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الضباط ما زالوا يعملون لتطهير حرم مستشفى سانت فرانسيس.

بدوره، ذكر ريتشارد مولينبيرج، قائد شرطة تولسا، أن "أربعة أشخاص (قتلوا) بالرصاص.

وتوفي أحد المصابين بعد مغادرة مكان الحادث في محاولة للحصول على مساعدة طبية، لكن أحد الأربعة القتلى "مشتبه به".