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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية .. شاهد

من موقع الهجوم
من موقع الهجوم

أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية في أنباء عاجلة منذ قليل، بمقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار حدث داخل متجر وول مارت بمدينة فيرفيلد تاونشيب في ولاية أوهايو، وأن قوات الأمن والإسعاف موجود الآن بكثافة في موقع إطلاق النار، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

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وتعانى الولايات المتحدة من حوادث شتى لإطلاق النار العشوائي فيما يستمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة التصدي في وجه لوبي الأسلحة النارية، وذلك بعيد ساعات من مقتل 18 طفلاً و3 بالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية بتكساس.

وفي خطاب إلى الأمّة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن: "متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟".

وأضاف وقد بدت عليه أمارات التأثر واضحة: "لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد، ينبغي علينا أن نوضح لكلّ مسؤول منتخب في هذا البلد أنّ الوقت حان للتحرّك".

وندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في وقت سابق بمجزرة تكساس، وقالت "كفى يعني كفى"، مطالبة بـ "تحرّك" لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأضافت "قلوبنا ما زالت تتحطّم" بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار، وعلينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

كما دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطلاق النار، وقال في كلمته: "أنا هنا لأتوسل إليكم لإيجاد طريقة لتمرير القوانين التي تجعل هذا أقل احتمالا".
 

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