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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيعتو: الحرب العالمية الثالثة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا

صدى البلد

 

قال الدكتور مسلم شعيتو ؛ مدير المركز الثقافي الروسي العربي، إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا تدل على أنها هي من تقود الحرب العالمية الثالثة ضد روسيا ، حيث أنه وصل الأمر أن أمريكا تدفع الدول  الأوروبية للإنخراط في أوكرانيا ضد روسيا  الى ان قررت اطلاق بعض الصواريخ في الأراضي الروسية مين الأراضي الأوكرانية .

 

أضاف شعيتو، خلال لقاء خاص عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج رأي عام المذاع على قناة تن ؛ أن أمريكا تحاول تغيير موازين القوى، مشيرا  إلى أن روسيا كانت واضحة أنها ستحافظ على أمنها، منوها بأن هناك محاولات لتوريط روسيا وإستفزازها للرد  في أوكرانيا  سيكون الرد مع متخذ القرار وليس فقط من  أطلق الصواريخ .

 

أوضح مدير المركز الثقافي الروسي العربي ؛  أن عندما يتم قصف الأراضي الروسية من حلف الناتو ويصرح الناتو بعدم علمه بهذا فذلك أمر مضحك ؛  مضيفا أن روسيا حتى الأن لم تقوم باي عمل عسكري يتصدى إلى دخول هذه الأسلحة عبر حدود أوكرانيا وهولندا اوكرانيا ورومانيا وبالتالي الرد الروسي سيطال هذه الحدود المشتركة .

 

أشار شعيتو  إلى أن روسيا في المرحلة الثالثة حققت كل ما كانت تسعى إليه في تحرير كل المناطق عسكريا وسياسيا  ؛ مضيفا أن جنوب روسيا تنعم بالاستقرار وتفكر الإنضمام لروسيا ،  مشيرا إلى أن الحرب العالمية الثالثة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكيه بتنفيذ العقوبات التي على روسيا من خلال 10,000 عقوبه إقتصادية ومقاطعه وحرب إعلانيه على المستوى الدولي من خلال تحريف الحقائق والكذب .

المركز الثقافي الولايات المتحدة روسيا الحرب العالمية الثالثة الأراضي الأوكرانية أوكرانيا اخبار التوك شو

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