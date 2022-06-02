الكاتبة سونيا بوماد تسلم مكتبة الإسكندرية عددا من الأعمال التراثية

تلقى الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إهداءً متميزًا من الدكتور عصام خضرة، وهو طبيب ومثقف من أصل فلسطيني يعيش في النمسا في الخمسين عامًا الأخيرة، وتربطه صداقة بالدكتور الفقي منذ أن كان سفيرًا لمصر لدى النمسا في تسعينيات القرن العشرين.

صور فريدة

ويتمثل الإهداء في ثلاثة كتب موسوعية ضخمة، اثنان عن تاريخ الفن في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين مع صور فريدة ونادرة، وكتاب ثالث من القرن الرابع عشر، ويمثل هذا الإهداء مقدمة لمجموعة كتب نادرة، لم يجد د. خضرة أكثر استحقاقًا لها من مكتبة الإسكندرية.

وقد سلمت الإهداء للدكتور مصطفى الفقي الروائية سونيا بوماد نيابة عن د. خضرة، وهي من أصل لبناني تقيم في النمسا.

روائع الأدب

عبر الفقي عن امتنانه للإهداء القيم، وتقديره للثقة التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية، واستقطابها أهم روائع الأدب والفن من كل الثقافات، وقالت سونيا بوماد نتمنى أن نجمع أكبر قدر ممكن من الكتب النادرة والمخطوطات القيمة لنضعها في مكتبة الإسكندرية خزانة الشرق حسب وصفها.

وقالت سونيا: هذه الهدية جزء من مجموعة قيمة، قديمة ونادرة من الإرث الفني للقرن السابع والثامن والتاسع عشر. وشرف كبير أن أجمع شيئًا من ثقافة العالم وأحمله إلى مكتبة الإسكندرية، وهي قلب كل مثقف عربي.



وأضافت: أناشد كل من يملك مخطوط أو كتاب أو مرجع قيم بأن يرسله إلى مكتبتنا في الإسكندرية.

وكما أرسلت وثائقنا ومخطوطاتنا وآثارنا إلى الخارج، أتمنى أن نعود وننقل إرث العالم الثقافي إلى بلادنا وإلى قلبها الأمين مصر الحبيبة.



وأضافت: الدكتور الفقي مثقف كبير، شغل منصف سفير في النمسا منذ أعوام مضت، وأتمنى استمرار توفيقه في مهمته كمدير لمكتبة الإسكندرية العظيمة.

وتابعت: شكرا دكتور مصطفى على استقبالي وقبول الهدية، شكرا مكتبة الإسكندرية، شكرا دكتور عصام خضرا على الثقة، شكرا للنمسا ومصر على الاحتضان.