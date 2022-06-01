"الحكاية الشعبية في الموصل".. جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة الثقافة الشعبية كتاب بعنوان"الحكاية الشعبية في الموصل مقارنة بنيوية دلالية" تأليف د.علي أحمد محمد العبيدي.

أسلوب خاص



الحكاية الشعبية الموصلية، هي حكاية ذات أسلوب خاص ، تتميز بالجمع بين اللهجة المحلية والأدب الرسمي ،كما تعبر عن المجتمع والأسرة وتخضع للمنطق الهادف. وذات هدف أخلاقي تثقيفي تنويري ودعوة إلى العمل وصولاً إلى تحقيق الأهداف النبيلة، فضلا عن الهدف الفني.

ينقسم الكتاب إلى فصلين الفصل الأول بعنوان المكون السردي في الحكاية الشعبية الموصلية ويدرس هذا القسم الأنموذج العاملى والوحدات المؤسسة له وحركية الأنموذج العاملى والمكيفات السردية.



أما الفصل الثاني فيتناول المكون الدلالي في الحكاية الشعبية الموصلية من خلال ثلاثة مباحث الأول المكونات الدلالية ،والمبحث الثاني المصداقية والمربع الدالي ، أما المبحث الثالث السياق والمرجع.