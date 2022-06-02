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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمات في حياة الفنانة زيزي مصطفى ومعاناتها مع القلب

زيزي مصطفى
زيزي مصطفى

تحل اليوم الخميس 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى والتي تعد من الفنانات المصريات اللاتي تمكن من حجز مكانة فنية خاصة في أذهان المشاهدين. 

اسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، واشتهرت بـ زيزي مصطفى، وفي 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، ثم بدأت العمل فى مجال الفن مبكرا، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما؛ من خلال مشاركتها في فيلم "بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

 

الحياة الفنية لـ زيزي مصطفى

بدأت مع فليم "البوسطجي"، والذى كان بمثابة انطلاقة فنية لها، كما تميزت الفنانة زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيونية مثل: “أبنائى الأعزاء.. شكرًا، أحلام الفتى الطائر، ليالي الحلمية، ريا وسكينة، رجل في زمن العولمة، راجل وست ستات”.

 

أزمات زيزي مصطفى

واجهت الفنانة زيزى مصطفى، العديد من الأزمات فى حياتها الخاصة بعيدا عن مجال الفن.

كانت الفنانة زيزى مصطفى، من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة التي كانت تديرها "ميمي شكيب" فى منزلها بعد وفاة زوجها الفنان سراج منير، والشهيرة بـ الرقيق الأبيض، وذلك فى عام 1974، حيث وُجهت إليها تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيها، إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات. 

عانت الفنانة زيزي مصطفى، فى الفترة الأخيرة لها، من إصابتها بمرض قلبي وعائي، والذى جعلها تبتعد عن الفن قبل وفاتها بعام واحد، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "راجل وست ستات" فى 2007، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم 13 فبراير عام 2018 عن عمر يناهز 62.

 

زيجات زيزي مصطفى

تزوجت الراحلة 3 مرات، الأولى من مهندس بحري وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الفنان محمد خيري، وأخيرًا من الفنان يسري مصطفى، ولكنها انفصلت عنه أيضا.

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