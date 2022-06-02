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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: بايدن يعتزم زيارة الخليج وقد يلتقي الأمير محمد بن سلمان

بايدن وبن سلمان
بايدن وبن سلمان

أفادت وكالة ”رويترز“ الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم زيارة منطقة الخليج العربي هذا الشهر، وقد يلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن ”مسؤولين أمريكيين يخططون لجولة للرئيس بايدن في الشرق الأوسط هذا الشهر للقاء الحلفاء في الخليج، وقد يشمل ذلك اجتماعه في القاعة نفسها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.

وأضافت الوكالة: ”لكن المصادر داخل وخارج الولايات المتحدة، التي تحدثت بشرط عدم الإفصاح عن هوياتها، قالت إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص هذه الجولة“.

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وبحسب المصادر، فإن الجولة، التي تم الترتيب لها مبدئيا بعد قمة مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا واجتماع حلف شمال الأطلسي في إسبانيا، ستشمل زيارة إسرائيل حيث سيلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وردا على سؤال بخصوص إمكانية زيارة بايدن السعودية خلال جولته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين أمس الأربعاء، إنه لا يوجد لديها مخططا لأي جولة.

وبينت ”رويترز“، أن زيارة الرئيس الأمريكي ”تهدف إلى تدعيم العلاقات مع السعودية في وقت يحاول خلاله بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة“.

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