مدحت شلبي: فيفا يغرم النادي الأهلي بسبب رمضان صبحي.. فيديو

أكد مدحت شلبي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرَّم النادي الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني لصالح نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بسبب رمضان صبحى.

قال فى تصريحات عبر برنامجه بفضائية أون تايم: هيدرسفيلد الإنجليزي لجأ للفيفا لعدم سداد النادي الأهلي القيمة المالية المستحقة عليه من فوز رمضان صبحي مع الأحمر بالدوري العام 2019/2020".

وأضاف: "يبدو أن العقد المبرم بين الأهلي وهيدرسفيلد بشأن إعارة رمضان صبحي الأخيرة للأهلي يقضي بالحصول على مبلغ مالي حال فاز اللاعب مع النادي بالدوري العام".



وأشار إلى أنه يحق للنادي الأهلي الاستئنافُ على حكم الفيفا أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يومًا من تاريخ استلام أسباب القرار، موضحًا أنه في حال عدم الدفع أو الاستئناف يحرم الأهلي من 3 فترات قيد.

رمضان صبحى الخاسر الأكبر

يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، يرى أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، خسر الكثير بعد رحيله عن النادي الأهلي.



وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، رمضان صبحي كان بيلعب في نادي كبير، وهو نادي الأهلي، وأيضًا رحل لنادي كبير، وقرار رحيله عن الأهلي كان خاطئا من وجهة نظري.

وأكمل عبد الملك، رمضان صبحي خسر جماهيريته والمساندة التي وجدها في الأهلي، وهذا بات واضحًا بعد استبعاده من المنتخب في الفترات الأخيرة، وعدم مساندته جماهيريًا في معظم الأوقات.



وواصل عبد الملك، كنت أفضل لرمضان صبحي أن يأخذ طريق الاحتراف في أوروبا في حالة رحيله عن الأهلي.

أما بالنسبة لرحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، فأنه يرى أنه كان يُفضل أن يستمر عبد الله السعيد في الأهلي، لمدة موسمين مقبلين لكنه اختار الرحيل إلى بيراميدز.

واختتم، الأهلي مازال متأثر برحيل عبد الله السعيد، ولم ينجح بدلاؤه في تعويضه وتحقيق ما حققه للفريق الأحمر.