أخبار الرياضة.. ميسى يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا وحلمى طولان يرحل عن إنبي وإصابة مهاجم الإسماعيلي بالصليبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
تفوق مصري.. نتائج مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش
شهد اليوم الثاني من مواجهات الدور الربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للرجال والسيدات، منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، واستطاع كل من علي فرج ومصطفي عسل ونور الشربيني وهانيا الحمامي، الوصول الي الدور نصف النهائي.
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا ويتوج بكأس الأبطال.. ملخص وأهداف
تُوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس الأبطال “ فيناليزما” وذلك بفوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع الرأفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.
مصطفى عسل يصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش
تأهل المصري مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز علي البيروفي دييجو إلياس المصنف الخامس عالمياً، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة يحضرون مران منتخب مصر ..شاهد
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم باستاد الدفاع الجوي، وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور و الكابتن محمد بركات ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة .
اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة
نظم اتحاد الكرة استقبالا خاصا بالورود لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني ، لدي وصوله اليوم الي مطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمباراتي غينيا واثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.
أبو بكر حمزة .. إصابة مهاجم الإسماعيلي بـ قطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي الإسماعيلي إصابة أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة التي خضع لها.
رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء قرار استبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيبي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.
رحيل حلمي طولان عن قيادة إنبي وفييرا مديرًا فنيًا جديدًا
أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رحيل حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن الفريق اليوم عقب نتائج الفريق السيئة.