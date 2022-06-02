أخبار الرياضة.. ميسى يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا وحلمى طولان يرحل عن إنبي وإصابة مهاجم الإسماعيلي بالصليبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

شهد اليوم الثاني من مواجهات الدور الربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للرجال والسيدات، منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، واستطاع كل من علي فرج ومصطفي عسل ونور الشربيني وهانيا الحمامي، الوصول الي الدور نصف النهائي.

تُوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس الأبطال “ فيناليزما” وذلك بفوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع الرأفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

تأهل المصري مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز علي البيروفي دييجو إلياس المصنف الخامس عالمياً، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم باستاد الدفاع الجوي، وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور و الكابتن محمد بركات ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة .

نظم اتحاد الكرة استقبالا خاصا بالورود لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني ، لدي وصوله اليوم الي مطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمباراتي غينيا واثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.



أعلن نادي الإسماعيلي إصابة أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة التي خضع لها.

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء قرار استبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيبي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رحيل حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن الفريق اليوم عقب نتائج الفريق السيئة.



