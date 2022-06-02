بإطلالة ساحرة…ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ديانا في الصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا باللون الأسود ، مع مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي.

وطرحت الفنانة ديانا حداد فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المتضمن جرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.