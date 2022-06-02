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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب زيادة آلام المعدة خلال الصيف

مشاكل الهضم
مشاكل الهضم

 يصبح الجهاز الهضمي أضعف وأبطأ مع ارتفاع درجات الحرارة  فقد لا تتسبب التغيرات في الطقس في الشعور بالإرهاق  والسكتة الدماغية فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى اضطرابات في حركة الأمعاء والإصابة  بالعديد من مشاكل الهضم في الصيف مثل فقدان الشهية والتسمم الغذائي والجفاف. 

وفقا لموقع هيلث قد تشمل أهم أعراض إضطرابات المعدة  في الصيف الشعوربألم البطن وبعض الغثيان والقيء بجانب الحموضة  المعوية والشعور بالإمساك في كثير من الأحيان. 

يمكن أن تزيد درجات الحرارة الشديدة أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون. يعاني الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات من آلام في المعدة وإسهال ونزيف في المستقيم. يؤدي الصيف أيضًا إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء المعدية.

إليك أسباب زيادة آلام المعدة خلال الصيف 

1-نمو البكتريا 


يمكن لشمس الصيف الحارقة أن تعزز نمو البكتيريا على الطعام مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض التي تنقلها الأغذية. 

لذلك من المهم تخزين جميع المواد الغذائية بشكل صحيح والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لكل من الأطعمة الساخنة والباردة بالإضافة إلى ذلك ، يجب توخي الحذر لضمان عدم الاحتفاظ بالأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

2-الأطعمة المليئة بالدهون 


يُنصح بتجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تعطل عملية الهضم أو تسبب عدم الراحة مثل الانتفاخ والغازات. تشمل بعض الأمثلة
الأطعمة المليئة بالدهون مثل المقلية والجبن والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم وتسبب حرقة في المعدة
والمشروبات الغازية 
 

3-الأطعمة الحمضية 

يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والحمضيات والشاي والقهوة والتي يمكن أن تسبب حرقان في الصدر

4- إغفال تناول السوائل


عدم تناول  كمية كافية من السوائل يتسبب في الإصابة بالجفاف  والمعاناة من الإمساك والإسهال. لذلك يوصى بتناول الماء والمشروبات الصحية بشكل دوري 
 

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نصائح للتغلب على زيادة آلام المعدة خلال الصيف 

 

1-لتجنب مشاكل عسر الهضم ، من الضروري تناول كميات أقل من الطعام بشكل متكرر. القيام بذلك يساعد في الحفاظ على الشبع وعدم إرهاق المعدة.

2- من الضروري الانتظار لمدة ساعة بعد ممارسة التمارين وقبل تناول الطعام. وذلك لأنه يجب تحويل الدورة الدموية من العضلات إلى المعدة للمساعدة على الهضم السليم.

3-اختر أطعمة مثل الفاكهة والأعشاب سهلة الهضم وتهدئ المعدة لمنع عسر الهضم وعدم الراحة. بعض الخيارات الجيدة هي الأناناس والبابايا وشاي الزنجبيل وبذور الشمر والبابونج.
 

4-تناول الكثير من السوائل  للحافظ على رطوبة الجسم ومن الأفضل تجنب الأطعمة الصلبة الثقيلة في مثل هذه الأوقات.
 

5-الروائح القوية مثل الدخان الكثيف والعطور والكولونيا وروائح الطهي يمكن أن تسبب الغثيان واضطراب المعدة. تجنب استنشاق مثل هذه المواد.


تجنب الاستهلاك المتكرر للمشروبات مثل القهوة  والمشروبات الغازية لأنها يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتتلفها. 

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