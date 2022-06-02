عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن إغلاق معابر الضفة وغزة الأحد

إسرائيل تعلن إغلاق
إسرائيل تعلن إغلاق معابر الضفة وغزة الأحد

فرضت إسرائيل إغلاقا على معابر الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأحد القادم 5-6-2022 أمام أصحاب التصاريح والعمال والتجار والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأعلنت سلطات الاحتلال عبر صفحة "المنسق"، اليوم الخميس، أن المعابر في الضفة يوم الأحد القادم، ستكون مغلقة أمام أصحاب التصاريح ورخص العمل مثل التجار والعمال والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأضافت: "بالنسبة لمراكز خدمات البطاقات الممغنطة تبقى مغلقة الأحد وأما بالنسبة لخدمات التصاريح يتم توفيرها في الحالات الإنسانية الاستثنائية الضرورية فقط مع العلم أنه يوم الاثنين تعود كافة الخدمات والمعابر للدوام الاعتيادي".

بدء صرف التمويلات القطرية لحركة حماس بـ غزة الخميس

وزير الجيش الإسرائيلي يصل نيودلهي ويستعد للقاء نظيرة الهندي

إسرائيل غزة الضفة اغلاق معابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الصحة: حملة توعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.. الشهر الحالي

هل كثرة السرحان في الصلاة يستوجب إعادتها ؟

نفس الشكل بأداء أعلى.. مرسيدس تكشف عن الجيل التالي من GLC موديل 2023.. صور وفيديو

خدمة 20 عاما.. شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى السبت القادم

إنشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية| النبراوي ينقل رؤية المهندسين للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ