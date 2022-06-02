44 طن مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قوافل لدعم الأسر بالمحافظات



كشف محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر عن تفاصيل إطلاق قوافل الحماية الاجتماعية بعدد من المحافظات .



وقال " مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن المبادرات الاجتماعية توفر الحماية الاجتماعية ، العمل المجتمعى ، الدعم الاجتماعى و الغذائى ووضع حلول آمنة لمشاكل أطفال بلا مأوى و الغارمات بالتعاون مع وزارة التضامن ، مؤسسات المجتمع المدنى وإطلاق قوافل على مدار العام لتقديم الدعم للأسر أكثر احتياجا .

ونوه " مختار " الى أن صندوق تحيا مصر نظم قافلة حماية اجتماعية على مدار يومين لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة بجنوب محافظة الجيزة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، والقافلة وفرت 22 طن مواد غذائية جافة، و20 طن خضروات، و2 طن منتجات ألبان بالتعاون مع مؤسسات وشركات صناعية للانتاج الغذائى بالاضافة لإطلاق قوافل فى محافظة القليوبية ، شبين القناطر بإجمالى 2000 أسرة وعدد من المحافظات فى المناطق النائية ومنها مطروح وعدد من المحافظات على أن يتم إطلاق قافلة منتصف الأسبوع القادم فى قنا من خلال المشاركات المتعددة مع كافة مؤسسات الدولة المصرية لدعم الأسر .

وأضاف أن اطلاق قافلة الجيزة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وسيناء ومطروح، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة بهذه المناطق، لافتا إلى أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق التكامل بين جهودها وخطط الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية.



ونوه أن قواعد بيانات وزارة التضامن هى من توفر خدمات إمدادهم بقوائم الأسر المستحقة للدعم وإجمالى المستهدفين وتقاسم الأدوار والمشاركة والتنسيق بين القطاع الحكومى والخاص لدعم العمل الخيرى ودعم الفئات الأكثر احتياجا ، و خلال الفترة الماضية تم تنفيذ 3 مراحل من المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي في المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم توفير 56 ماكينة و85 سرير مريض في 13 مستشفى بمحافظة الجيزة.

وعلى مستوى التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، فقد وفر الصندوق مشروعات متناهية الصغر لنحو 1607 مستفيدة في محافظة الجيزة من برنامج مستورة للتمويل متناهي الصغر للسيدات المعيلات.