جيش الاحتلال الإسرائيلي يبعث بـ رسالة تهديد جديدة إلى إيران

بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برسالة تهديد جديدة إلى إيران، بالتنسيق مع الجيش الأمريكي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه في إطار تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي، فإن البلاد بعثت رسالة تهديد جديدة إلى إيران، عبر اكتمال مناورات أسطول الغواصات الإسرائيلي لجزء من مناورات "عربات النار" في البحر الأحمر.

وأكدت الإذاعة العبرية أن سلاح البحرية الإسرائيلي عبر سفن الصواريخ وأسطول الغواصات قد أنهى مناورات بحرية في البحر الأحمر كجزء من المناورات العسكرية الإسرائيلية الضخمة وغير المسبوقة، المعروفة باسم "عربات النار".

وأوضحت الإذاعة أن من بين أهداف المهمة البحرية تعزيز التعاون مع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وإرسال رسالة ردع جديدة لإيران.

وتدرب الجيش الإسرائيلي بأسلحته المختلفة على توجيه ضربة واسعة النطاق، خلال مناورات "عربات النار"، التي أجري جزء منها في قبرص الأسبوع الماضي، حيث أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، إلى أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

