عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبعث بـ رسالة تهديد جديدة إلى إيران

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة تهديد جديدة إلى إيران

بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برسالة تهديد جديدة إلى إيران، بالتنسيق مع الجيش الأمريكي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه في إطار تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي، فإن البلاد بعثت رسالة تهديد جديدة إلى إيران، عبر اكتمال مناورات أسطول الغواصات الإسرائيلي لجزء من مناورات "عربات النار" في البحر الأحمر.

وأكدت الإذاعة العبرية أن سلاح البحرية الإسرائيلي عبر سفن الصواريخ وأسطول الغواصات قد أنهى مناورات بحرية في البحر الأحمر كجزء من المناورات العسكرية الإسرائيلية الضخمة وغير المسبوقة، المعروفة باسم "عربات النار".

وأوضحت الإذاعة أن من بين أهداف المهمة البحرية تعزيز التعاون مع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وإرسال رسالة ردع جديدة لإيران.

وتدرب الجيش الإسرائيلي بأسلحته المختلفة على توجيه ضربة واسعة النطاق، خلال مناورات "عربات النار"، التي أجري جزء منها في قبرص الأسبوع الماضي، حيث أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، إلى أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.
 

رئيس الكنيست يشارك في مسيرة للمثليين بـ إسرائيل

إسرائيل تعلن إغلاق معابر الضفة وغزة الأحد

إسرائيل ايران أمريكا رسالة تهديد الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

انهيار أسعار الذهب.. عيار 21 يهوى لأقل من 1000 جنيه| شاهد

ترشيحاتنا

لـ الفائزين بقرعة الحج.. الداخلية تعلن الأوراق المطلوبة

وصول المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لمحكمة جنايات القاهرة

ننشر أهم 5 دول مستوردة للنحاس المصري خلال الربع الأول من 2022

بدون إنترنت.. كيفية استخدام خرائط جوجل في وضع الأوفلاين

مؤشر لمستقبلها الكهربائي.. بويك تكشف عن wildcat.. صور وفيديو

الكود السري.. 3 إجراءات جديدة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ