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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو منسي: التعاون سر نجاح بطولة الجونة الدولية للاسكواش

بطولة الجونة الدولية
بطولة الجونة الدولية للاسكواش

يجهز عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، حفل ختام قوي للبطولة في نسختها العاشرة، والمقامة حاليا في مدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، حيث وعد بالعديد من المفاجآت في حفل الختام الذي سيقام غد الجمعة.

وقال عمرو منسي إنه يضع حاليا الرتوش النهائية على حفل الختام، الذي سيكون مختلفا عن السنوات الماضية، لا سيما وأنه يعتبر النسخة الحالية امتدادا طبيعيا للنسخ الماضية الناجحة، وعلى مدار 10 نسخ متتالية أشاد كل الحضور بالبطولة.

وأضاف مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، أنه تم توجيه الدعوة إلى عدد من رموز الاسكواش لحضور المباراة النهائية، وحفل الختام للبطولة، مشددا على ثقته في نيل الحفل إعجاب كل السادة الحضور.

وأعرب عن فخره بالنجاح المستمر في تنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش، مؤكدا أن التعاون والعمل الاحترافي بين كافة الجهات المعنية والقائمة على التنظيم هو السبب الرئيسي في نجاح البطولة على مدار السنوات العشر.

وشدد على أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وانهى حديثه قائلا مؤكدا أن البنية التحتية التي تتمتع بها مدينة الجونة من مرافق وتجهيزات كانت من أهم عوامل نجام هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

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