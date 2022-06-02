فوزي إسماعيل عضواً باللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمي

اختارت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، الدكتور فوزي اسماعيل عيسي الأستاذ بقسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوا باللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



جدير بالذكر أن هذا الاختيار يؤكد على أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يسهمون بشكل فعال في مسيرة البناء والتنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجمهورية الجديدة.

دكتور جمعه سند عضوا للجنة القومية المصرية للكيمياء البحتة والتطبيقية

أصدرت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية قرارا بتشكيل اللجنة القومية للكيمياء البحتة والتطبيقية والتى حاز على عضويتها الأستاذ الدكتور جمعه عبد الجواد محمد علي سند، قسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر. شملت اللجنة 15 أستاذا مصريا متخصص فى الكيمياء وتطبيقاتها من مختلف جامعات مصر منها جامعة أسيوط والسويس وطنطا والمركز القومى للبحوث ومركز بحوث الفلزات..

وبهذه المناسبة هنأ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور جمعة عبد الجواد على هذا التميز، راجيًا له مزيدًا من الترقي والتفوق، مؤكدًا أنَّ الجامعة تمتلك نخبة متميزة من الباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تمتلك إمكانات كبيرة، وتتميز بتخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى أنّ إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، تعمل على دعم الباحثين في جميع القطاعات والتخصصات، وتحفزهم بكل الوسائل المتاحة.

يشار إلى أن جمعة من الباحثين النابغين في البحث العلمي؛ حيث بلغ إنتاجه البحثي حتى الآن ما يزيد عن 120 بحثًا علميًّا نُشِرَتْ في مجلات عالمية، وَنشارك فى َشَرَ 17 كتاب علمي متخصص وله كتابان مرجعيان، وله براءتا اختراعٍ مسجلتان، وحصل على جائزة أفضل العلماء العرب الشباب من هيئة التواس العالمية عام 2018م..

وإضافة إلى ذلك فان د جمعه عضو أكاديمية الشباب (إياس) والجمعية الأمريكية للكيمياء، والجمعية الملكية البريطانية للكيمياء. وعضوٌ في الاتحاد الدولي للغة العربية، إضافة إلى عضويته في عديد من المؤسسات والجمعيات العلمية المصرية.

تمثل اللجان الوطنية تجمع لصفوة العلماء في كل تخصص علمي، حيث ينوط باللجان الوطنية التواصل مع الاتحادات الدولية المناظرة لتخصص اللجنة، وتمثل مصر في أنشطة الاتحاد الدولي وتعمل على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى مصر. كما تقوم اللجان الوطنية بتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال تخصصها، نشر كل ما هو حديث عن التخصص في المجتمع العلمي المصري. كما تتعاون مع تشكيلات أكاديمية البحث العلمي في إعداد الدراسات التخصصية الفنية وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخصص.

يضم التشكيل فى عضويته السادة الأساتذة العلماء والخبراء من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المتخصصين فى مجال عمل وأنشطة الاتحاد الدولى أو الهيئة المناظرة للجنة بنسب تمثيل لا تقل عن ٢٥٪ للخبراء (اكبر من 60 عاما)، ٢٥٪ للشباب (أقل من 45 عاما) ويفضل أن يكون علي الأقل عضو من الأعضاء مشتغل بأحد الصناعات أو المؤسسات القومية او المؤسسات الغير حكومية المرتبطة بالتخصص.

يفضل أن يضم التشكيل المشار إليه السادة العلماء الأعضاء في الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات كما يراعى أن يكون هناك تمثيل جيد لكل أقاليم الجمهورية.

تعتمد معايير اختيار الأعضاء على التنافسية من حيث:

• معايير النشر الدولي (معامل هيرش)

• الحصول على جوائز الدولة والأفراد والهيئات

• الحصول على جوائز دولية من هيئات معتمدة

• عضوية الاتحادات الدولية

• عضوية الجمعيات العلمية العالمية

• سجل التعامل مع الهيئات الدولية

• مراعاة التقدم لعضوية لجنة واحدة فقط من اللجان المعلن عنها، وسوف يلغي أي تسجيل أخر بعد التسجيل الأول.

• تراعي الأكاديمية المحافظة على ان يضم التشكيل كافة أفرع التخصص لكل لجنة (كافة التخصصات الدقيقة).

• في حالة التساوي في درجات متقدم مع أخر يؤخذ في الاعتبار الإناث وتمثيل الشباب والتوزيع الجغرافي لتمثيل كافة محافظات الجمهورية.