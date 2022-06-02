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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العلاقة بين الموارد البشرية ورأس المال في رسالة دكتوراه لمدير عام بهيئة الاستثمار

الباحثة بهيئة الاستثمار
الباحثة بهيئة الاستثمار حنان عبد المنعم

حصلت الباحثة حنان علي عبد المنعم مدير عام بالإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية بقطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي درجة الدكتوراه من كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان.

 

جاء موضوع الرسالة بعنوان (تحليل العلاقة بين سياسات الموارد البشرية وبين دعم رأس المال البشري، بالتطبيق علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

 

وتهدف الرسالة إلى توضيح أهمية رأس المال البشري في وقتنا الحالي، ومساهمته في تحسين العملية الإنتاجية وزيادة التنافسية وكفاءة المؤسسة.

 

وقامت الدراسة بتوضيح العلاقة الإيجابية بين الاستثمار في الطاقات البشرية الواعدة الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنميتها باستمرار عن طريق البرامج التدريبية وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين من ناحية، وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية من جهة أخرى.

 

وترأس لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة: الدكتور محمد غمري الشوادفي أستاذ إدارة الأعمال مستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة سمية عبد المولى أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، والدكتور ممدوح عويس زكي رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة حلوان.

مناقشة رسالة الدكتوراه 

وتحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تشجيع العاملين لديها لمواصلة البحث العلمي فى كافة القطاعات المتاحة مع توفير المزيد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين.

العامة للاستثمار المناطق الحرة تنمية الموارد البشرية جامعة حلوان كفاءة المؤسسات

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