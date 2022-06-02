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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم وانقلاب دراجات نارية بقنا

صدى البلد

أسفرت حوادث انقلاب و تصادم دراجات نارية بأماكن متفرقة فى قنا ، عن إصابة ٤ أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفيات المحيطة بمناطقهم.

 

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل مصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام ، بعد تلقى بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية بهجورة.

 

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كما جرى نقل مصاب آخر ، إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، جراء حادث وقع بين دراجتين ناريتين بقرية البطحة.

 

تلقت غرفة عمليات قنا ، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدخل الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي بنجع حماد، نتج عنها إصابة شخص، جرى نقله إلى مستشفى بهجورة المؤقت.

 

فيما وقع حادث انقلاب تروسيكل بكريق قرية المعرى، نتج عنها إصابة شخص، وجرى نقله إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

تحررت محاضر بالحوادث المذكورة و أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

 

 

قنا نجع حمادى قوص مستشفي دراجة نارية حوادث

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