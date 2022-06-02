ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

كشف سلطات الصحة في الولايات المتحدة، الخميس ، عن أن ولاية بنسلفانيا أصبحت أحدث ولاية تكتشف حالة إصابة بجدرى القرود.

وبذلك يرتفع حصيلة الولايات المتحدة إلى 19 في ما يصل إلى عشر ولايات ، بعد الإبلاغ عن ثلاث إصابات أخرى أمس.

ولم يكشف مسؤولو ولاية بنسلفانيا بعد عن أي تفاصيل عن الحالة الجديدة ، بما في ذلك الجنس وموقعها وما إذا كانت مرتبطة بالسفر الدولي.

ولكن تم اكتشاف معظم الإصابات في الولايات المتحدة بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس الذين عادوا مؤخرًا من الخارج.

وأضافت وزارة الصحة الامريكية أنه أحدث تفشٍ عالمي مع أكثر من 500 حالة إصابة بمرض استوائي تم رصدها في أكثر من عشرين دولة خارج غرب إفريقيا - حيث موطنها الأصلي.

ودعت منظمة الصحة العالمية الناس إلى الحد من عدد اتصالاتهم الجنسية لمنع انتقال الفيروس.

ولم يكشف مسؤولو ولاية بنسلفانيا بعد عن أي تفاصيل عن الحالة الجديدة ، بما في ذلك الجنس وموقعها وما إذا كانت مرتبطة بالسفر الدولي.

لكن تم اكتشاف معظم الإصابات في الولايات المتحدة بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس الذين عادوا مؤخرًا من الخارج.

إنه أحدث تفشٍ عالمي مع أكثر من 500 حالة إصابة بمرض استوائي تم رصدها في أكثر من عشرين دولة خارج غرب إفريقيا - حيث موطنها الأصلي.

دعا رؤساء منظمة الصحة العالمية الناس إلى الحد من عدد اتصالاتهم الجنسية لمنع انتقال الفيروس.