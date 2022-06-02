نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الاولي عالمياً، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة عشر عالمياً، بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج الأشواط كالاتي : 11-7، 13-11، 4-11، 11-1.

جدير بالذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب الرجال في العام الماضي بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، كما تحمل نور الشربيني لقب السيدات بعد تفوقها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3–0.

وتعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش، أحد أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.