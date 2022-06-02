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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء تعليم: مجلدات مفاهيم الثانوية تلخص المنهج وتقضي على الكتب الخارجية

ثانوية عامة
ثانوية عامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية، منشورًا بعدد "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة.

قال وزير التعليم، إن مجلد علمي علوم يحتوي على 624 صفحة، ومجلد علمي رياضيات 496 صفحة، أما مجلد الأدبي يحتوي على 240 صفحة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي  أن تحديد مصادر تعليمية للطلاب من أجل مساعدتهم فى حل الامتحانات وهي مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تعتبر هدية من الوزارة للطلاب، مؤكدا أن الطلاب اشادوا بهذه المفاهيم، لافتا إلى أن الحكم على جودة كتيبات المفاهيم ومراعاتها لاحتياجات الطلاب المعلوماتية مؤجل لحين انتهاء الامتحانات .

وأوضح الخبير التربوي أنه لابد  من تدريب الطلاب عليها بصورة كافية حتى لا يكونوا عرضة لأى مفاجآت أثناء امتحانات نهاية العام، مشيرا إلى ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة فرصة كبيرة للقضاء على الكتب الخارجية بسبب ما تحتويه من تلخيص للمنهج .

وأوضح أن كتيب مفاهيم اللغة الفرنسية الموجود ضمن مجلدات المفاهيم جاء شاملا لمنهج اللغة الفرنسية باختصار  والأمر ذاته مع كافة المواد الدراسية ، وكذلك الأمر بالنسبة لكتيبات مفاهيم المواد العلمية المتضمنة داخل مجلدات مفاهيم شعبتي علمي العلوم وعلمي الرياضيات.

من جهته ، أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس  بمجلدات المفاهيم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

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وأكد  أن مجلدات المفاهيم المعلنة جاءت في مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون وأنها بالفعل تغني الطالب في كل مادة عن الكتاب المدرسي، وستكون أكثر فائدة للطالب من كتاب المدرسة لأنها تشمل كافة جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للمعلومات الواردة فيها.

وأوضح شوقي أن المجلدات التي أتيحت الكترونيا تشمل اللغتين العربية واللغات بما يتيح لطلاب مدارس اللغات الاستعانة بها منوها بأن المجلدات جاءت مختصرة وتلبي احتياجات الطالب في الإجابة عن السؤال بشكل واف .

وأضاف  الخبير التربوي ، أن كتيب مفاهيم كل مادة فيه تلخيص غير مخل بالمنهج الدراسي، وطريقة عرض رائعة وتصنيف المفاهيم بشكل جيد يساعد الطلاب على الرجوع للمعلومة بسهولة ويسر الاستعانة بها في فهم السؤال والإجابة عنه.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن مجلدات المفاهيم سوف تقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ايضا بسبب تلخيص مفاهيم المنهج في هذا الكتيب. 

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