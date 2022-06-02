أبو اليزيد: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وننتج 13 مليار بيضة سنويًا

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫ إن التغيرات المناخية تسببت في فقد الدول الأوروبية 30% من الحاصلات الزراعية.

وأضاف " أحمد أبو اليزيد"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "أزمة جائحة كورونا تسببت في تعثر سلاسل الإمداد العالمية للغذاء"٫ مؤكدا: "الدولة المصرية نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا".

وأشار إلى أن الدول بدأت في إعادة رسم السياسات والخطط الاقتصادية منذ بدء جائحة كورونا"٫ مردفا: "مصر أصبحت مركز ثقل في صناعة الأسمدة بالعالم".

وأكد: "لدينا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة والألبان٫ ،حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وننتج ١٣ مليار بيضة سنويا"٫ لافتا: "زراعة القمح تحتاج إلى ظروف مناخية محددة".