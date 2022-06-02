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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو اليزيد: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وننتج 13 مليار بيضة سنويًا

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس٫ إن التغيرات المناخية تسببت في فقد الدول الأوروبية 30% من الحاصلات الزراعية.

وأضاف " أحمد أبو اليزيد"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "أزمة جائحة كورونا تسببت في تعثر سلاسل الإمداد العالمية للغذاء"٫ مؤكدا: "الدولة المصرية نجحت في إدارة أزمة جائحة كورونا".

وأشار إلى أن الدول بدأت في إعادة رسم السياسات والخطط الاقتصادية منذ بدء جائحة كورونا"٫ مردفا: "مصر أصبحت مركز ثقل في صناعة الأسمدة بالعالم".

وأكد: "لدينا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة والألبان٫ ،حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وننتج ١٣ مليار بيضة سنويا"٫ لافتا: "زراعة القمح تحتاج إلى ظروف مناخية محددة".

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