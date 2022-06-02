جورج قرداحي: تمديد الهدنة اليمنية خبر يبشر بالخير والسلام الدائم

كل الحروب عبثية..

غرد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عبر "تويتر": قائلا "تحياتي لأهل اليمن، ورجالها البواسل، تحياتي للمفاوضين الشجعان، من الطرفين، الذين اتفقوا اليوم على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وقال أيضا : خبر يبشر بالخير، وينبىء بأن الهدنة التي صمدت لشهرين، سوف تتحول بإذن الله، الى سلام دائم بين الإخوة.

تغريدة جورج قرداحي

وأضاف : انا سعيد جداً بهذا التطور الإيجابي، لأنه يريح الشعب اليمني أولًا، ويطمئن الدول المجاورة ثانياً، ولأنه يعطيني الحق في الموقف الذي اتخذته بالقول "إنها حرب عبثية ويجب ان تتوقف"..كنت أقول الحق، حتى لو لم يعجب كلامي البعض آنذاك.

وأتم : كل الحروب عبثية، خاصة عندما تكون بين الإخوة والجيران"