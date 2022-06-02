بركات يحذر من منافسي مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023.. فيديو

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، صعوبة مواجهتي مصر ضد غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مواجهة غينيا لن تكون سهلة كما يظن البعض، منتخب غينيا منتخب قوي ومُصنف".

وأضاف: "المنتخب الإثيوبي أيضا المواجهة ستكون ضده خارج الأرض وبالتالي المباراة لن تكون سهلة، لذلك يجب الحذر والتركيز في أول مواجهتين".

وواصل: "نتمنى أن يُعبر اللاعبون عن أنفسهم في أول مباراتين ضد غينيا وإثيوبيا".

واختتم حديثه قائلا: "يبحث منتخب مصر عن البداية الجيدة ونحن نأمل في أن تكون البداية قوية ومؤشر لأن القادم سيكون أفضل".

موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى في تمام التاسعة مساءً الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويذكر أن محمد أبو جبل شارك مع نادي الزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المصري، وانضم للمنتخب الوطني الذي كان ظهر بشكل جيد معه في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

أسعار تذاكر مواجهة مصر وغينيا

وتحددت أسعار تذاكر المباراة على النحو الآتي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا، التي يستضيفها ستاد القاهرة مساء الأحد المقبل.