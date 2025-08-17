قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم بشكل فعّال في بناء شخصية الطالب الجامعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء شخصية طلابية متكاملة، أصبحت الأنشطة الطلابية في الجامعات تحظى باهتمام متزايد، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب. وقد أكدت الوزارة في خططها الاستراتيجية أهمية تعزيز المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة الثقافية، الرياضية، الفنية والاجتماعية، لما لها من دور فعّال في صقل المواهب، وترسيخ قيم الانتماء، والعمل الجماعي، والقيادة.

وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى توفير بيئة جامعية محفزة تُمكّن الطلاب من ممارسة الأنشطة المتنوعة، وتدعمهم في إطار حرصها على بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتعزيز دوره داخل المجتمع. وقد شهدت جامعة حلوان طفرة نوعية في الأنشطة الطلابية جمعت بين الإبداع، التميز، والانفتاح على قضايا العصر.

فقد تنوعت الفعاليات بين أنشطة ثقافية وفنية ساهمت في تنمية الحس الجمالي والانتماء الوطني، وبرامج أكاديمية وتدريبية هدفت إلى صقل مهارات الطلاب العلمية والعملية، إلى جانب أنشطة رياضية حافلة بالبطولات والمنافسات، ومبادرات مجتمعية وتطوعية عززت من الروح الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، فضلًا عن مجالات الابتكار والبحث العلمي التي فتحت آفاقًا جديدة نحو مستقبل معرفي وريادي واعد.

فعلى صعيد الأنشطة الثقافية والفنية، تم تنظيم معرض فني بعنوان "مصر: الماضي – الحاضر – المستقبل" بمجمع الفنون والثقافة، شارك فيه طلاب من كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، وضم أكثر من 45 عملًا فنيًا متنوعًا. كما قُدّم أوبريت "البروكة" احتفالًا بمئوية سيد درويش، بمشاركة 56 طالبًا من كورال كلية التربية الموسيقية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية. وتم تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمستويات متعددة، شملت حفظ كامل القرآن ونصفه وأجزاء منه، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب. كما شاركت كلية الفنون التطبيقية في برنامج "فنون تنموية" بالتعاون مع وزارة الشباب واليونيسف، لتقديم ورش توعوية حول التغيرات المناخية في 13 محافظة. هذا بجانب تنظيم المعرض الختامي للطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، وانطلاق فعاليات المعسكر الصيفي للطلاب بمرسى مطروح.

ولتقديم تجربة تعليمية متميزة، تم تنظيم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP حول اختبارات IELTS، لتأهيل الطلاب للمنح والدراسات بالخارج، كما تم فتح باب التسجيل في دورات اللغة الإسبانية بكلية الآداب ضمن خطة مركز اللغات للأغراض المتخصصة.

أما في الأنشطة الرياضية، فقد فازت الجامعة ببطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى، بحصيلة 10 ميداليات ذهبية، و3 فضية، وبرونزية واحدة. كما تم تنظيم بطولة كرة القدم بين كليات الجامعة، وفاز فريق كلية التجارة بالمركز الأول، بالإضافة إلى تنظيم بطولة الثقافة الرياضية بمشاركة الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي. كما نظمت الجامعة المعسكر التدريبي لعشائر الجوالة بمدينة مرسى مطروح لتأهيل الطلاب في مهارات القيادة والخدمة العامة، وحققت الجامعة تألقًا في بطولة العلمين الأولى للجامعات.

وفي مجال الأنشطة المجتمعية والتوعوية، تم تنظيم ندوة بعنوان "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي" بكلية الآداب لتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب المعرض الخيري للملابس بالتعاون مع مؤسسة صديقة لتوفير احتياجات الطلاب والعاملين بأسعار رمزية. وشاركت الجامعة في ورشة عمل "إدارة الفرق التطوعية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما نُظمت سلسلة ندوات توعوية عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى احتفالية وطنية مبهرة بمناسبة ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

وفي إطار التعاون الدولي والمهني، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية السياحة والفنادق وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتأهيل طلاب قسم إدارة عمليات الطيران. كما شاركت الجامعة في مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين" ضمن فعاليات وزارة التعليم العالي، وشاركت كلية التجارة في ملتقى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية (FIES) لتعزيز التنافسية الإقليمية لسوق المال المصري. كذلك استقبلت الجامعة وفد جامعة ديموقريطوس لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي مجال الابتكار، فاز طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول في معرض الابتكارات بمشروع تحويل سيارة من بنزين إلى كهرباء. كما شارك فريق من كلية الهندسة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية بالأكاديمية العسكرية بمشروع "Studemeter" لمراقبة تركيز الطلاب. وتم تنظيم رحلة علمية لطلاب برنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة ضمن مادة الطاقات المتجددة، وتأهل 10 فرق للتصفيات المحلية في مسابقة البرمجة الدولية ECPC. كما حققت فرق "إيناكتس" جامعة حلوان إنجازات غير مسبوقة في مسابقة Enactus Egypt 2025.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي

