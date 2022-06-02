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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفورمال.. هبة مجدى تبرز أناقتها في إطلالة ناعمة

هبة مجدى
هبة مجدى

شاركت الفنانة هبة مجدى صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وناعمة.


وتألقت هبة مجدى حيث ارتدت بدلة باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.


وأبرزت هبة إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  بالماسكرا والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الاحمر للشفاه.

وشاركت هبة مجدى فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

إطلالة انيقة إطلالة ناعمة مسلسل المداح الفنانة هبة مجدي باللون الاسود بالفورمال

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