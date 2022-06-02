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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار خلال جنازة بولاية ويسكونسن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، إن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص خلال جنازة في جنوب شرق ولاية ويسكونسن، اليوم الخميس، أثناء حضورهم جنازة أحد أقاربهم.

وطلبت الشرطة من السكان الابتعاد عن مقبرة جريسلاند بسبب وقوع حادث إطلاق نار.

وجاء في بيان للشرطة: “هناك ضحايا لكن عدد الضحايا غير معروف في الوقت الحالي”.

وأضاف أن “المشهد لا يزال نشطا ويتم التحقيق فيه”.

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وقالت دار الجنازة إن الشرطة أشارت إلى إصابة خمسة أشخاص، لكن لم يعرف على الفور مدى الإصابات وهويات الجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب في تولسا بولاية أوكلاهوما بعد أن فتح مسلح النار في مستشفى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت هاريس ، إن “الحادث الأخير، الذي راح ضحيته أربعة أشخاص أبرياء، وأصيب عدد أكبر بكثير، نحن جميعًا، نضع شعب تولسا في قلوبنا، لكننا نعيد أيضًا تأكيد التزامنا بتمرير قوانين لمكافحة العنف المسلح”.

وقالت هاريس إنه في حين أن بايدن “اتخذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لمكافحة العنف المسلح أكثر من أي رئيس آخر، فإن الإدارة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها وتحتاج إلى دعم المشرعين.

وأضافت: “لا مزيد من الأعذار. نحن بحاجة إلى الكونجرس للتحرك”.

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