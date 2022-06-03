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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والسنغال.. فرج عامر: المطلوب من اتحاد الكرة اختيار محامين دوليين متخصصين

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، علي إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتب فرج عامر علي في تويتة له: “#اعادة_مباراة_مصر_والسنغال‬⁩ ‏مبروك لمصر نسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات في صالح مصر عند الذهاب للمحكمة الرياضية. هذا ليس كلام من باب التفاؤل هذا الكلام مبني علي حقائق وادلة دامغة والمطلوب من اتحاد كرة القدم ، اختيار محامين دوليين متخصصين  علي مستوي عالي جدا”.

ووجه محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري رسالة نارية لمنتقدي إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض الجماهير تريد أن ترى شيئا خطأ كي تنتقد، المدرب الأجنبي الجماهير  تتجاوز عن أخطائه، لكن مع المدير الفني المصري الجمهور يكون مُتحفزا". 

وأضاف: "البعض يكون مُتحفزا ضد المدرب المصري قبل أن يخوض أي لقاء من الأساس مثلما حدث مع إيهاب جلال". 

وواصل: "إيهاب جلال لا أحد يختلف على وجوده في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فهو  أبرز من في الساحة التدريبية خلال الفترة الأخيرة بمصر". 

وختم حديثه قائلا: "دور اللاعبين هو الالتزام بتعليمات إيهاب جلال والعمل على الظهور بشكل قوي تحت قيادته خاصة في البدايات". 

موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويذكر أن محمد أبو جبل شارك مع نادي الزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المصري، وانضم للمنتخب الوطني الذي كان ظهر بشكل جيد معه في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

أسعار تذاكر مواجهة مصر وغينيا

وتحددت أسعار تذاكر المباراة على النحو الآتي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا، التي يستضيفها ستاد القاهرة مساء الأحد المقبل.

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