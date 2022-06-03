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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد مكاوي ينشر الصور الأولى من حفل زفافه.. ويعلق: شكرا للناس الجميلة

محمد مكاوي وعروسه
محمد مكاوي وعروسه

نشر الممثل الشاب محمد مكاوي الصور الأولي من حفل زفافه علي خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد مكاوي في الصور مرتديا بدلة باللون الأبيض، بجانب زوجته خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، والتي ظهرت بفستان باللون الأبيض مرصع بالمجوهرات.

وعلق محمد مكاوي علي الصور كاتبًا: “ شكرًا للناس الجميلة TheMekawys#”.

بكاء محمد مكاوي وعروسه في حفل زفافهما.. فيديو

جلسة تصوير لـ محمد مكاوي وزوجته من حفل زفافهما .. صور

واحتفل الممثل الشاب محمد مكاوي بحفل زفافه على خبيرة الأزياء والموديل نورهان عماد، مساء الخميس، وسط عائلتهما وأصدقائهما المقربين، وشهد الحفل عقد قرانهما وجلسات تصوير رومانسية. 

ونشرت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي اللقطات الأولى من حفل الزفاف، حيث ارتدى محمد مكاوي بدلة من اللون الأبيض.

وكان قد حل البلوجر والممثل الشاب محمد مكاوي، ضيفاً مع برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".

وكشف محمد مكاوي، عن تفاصيل الحادثة التي كانت بينه وبين الفنانة بشرى في الجونة، على هامش المهرجان في نسخته الماضية، قائلاً: "أنا كنت عامل برنامج هناك، وروحت أخدت بُشرى من عند الأوتيل، وركبنا وظبطنا الكاميرات وكل حاجة".

وأضاف البلوجر: "أي حد بيركب معايا بقعد أخمس بالعربية بيه كده .. وحظها بقى أو حظنا احنا الاتنين وانا بخمس بالعربية روحنا اتقلبنا بيها على جمبنا".

محمد مكاوي نورهان عماد الفنن محمد مكاوي زواج محمد مكاوي محمد مكاوي ونورهان عماد

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