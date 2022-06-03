بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد، وذلك على خلفية تصاعد موجة حوادث إطلاق النار في الولايات الأمريكية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: " الحقوق الممنوحة من التعديل الثاني للدستور ليست من دون حدود، فالسلاح هو القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "علينا حظر بعض أنواع الأسلحة وعلينا تشديد القوانين لتجنب عنف السلاح، ذلك أن هناك تسع أنواع من الأسلحة سمح لها بأن تباع من جديد ما أدى إلى زيادة في عمليات القتل الجماعية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "يجب التوصل إلى قوانين تمكننا من الحد من عنف السلاح كما يجب رفع السن القانونية لشراء السلاح".

واستطرد قائلاً: "الصحة النفسية هي من أهم أولويات إدارتي ونطالب الكونجرس باتخاذ تدابير للحد من بيع السلاح، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يريدون مناقشة بعض المسائل الخاصة بتشديد قوانين حيازة السلاح وأطالب الكونجرس بالتحرك".

والأسبوع الماضي قُتل 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما ومدرّستان في مدرسة روب الابتدائية برصاص مراهق، ما أغرق الولايات المتحدة مجدداً في كابوس إطلاق النار في المدارس.

وجرت مفاوضات بين نواب ديمقراطيين وجمهوريين في محاولة للتوصل إلى تسوية لهذه القضية الشائكة التي فشل جو بايدن حتى الآن في إصدار تشريعات بشأنها.

وأوضح الرئيس الديمقراطي اليوم الاثنين أنه لم يشارك في هذه المناقشات. لكنه قال: "أعتقد أن الأمور أصبحت خطرة لدرجة تجعل الجميع أكثر عقلانية حول هذا الموضوع".

وشهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى.

وكانت عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة إذ يحتفل الاثنين بـ"يوم الذكرى" ما يؤدي عمومًا إلى عدد أكبر من عمليات العنف هذه خصوصًا خلال أشهر الحر من السنة.