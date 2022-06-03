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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب المنتخب: حالة الشناوي جيدة وسيشارك بنسبة كبيرة.. فيديو

صدى البلد

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والمنتخب  لا يعاني من أي أعراض لـ كورونا رغم ثبوت إيجابية المسحة الثانية مشددا أن العدوى الفيروسية في فحصوات محمد الشناوي ضعيفة للغاية .

 

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم مع الاعلامي احمد شوبير أن الشناوي قادر على التعافي والمشاركة قبل مباراة إثيوبيا في 9 يونيو .

 

 وعن أحمد حجازي فأكد أن مشاركتة  في مباراة الاتحاد والهلال دون تعافيه بشكل كامل سبب في تجدد إصابته.
 

وأضاف أنه يتابع حالة أحمد فتوح نجم الزمالك بعد تعرضه لحادث بسيارته .

 

وتابع أن طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة قام بجهد رائع مع محمد عبد المنعم نجم الفريق مشددا أنه من الصعب تحديد إمكانية مشاركة عبد المنعم في أيا من المباريات القادمة هذا الشهر .


وتابع أن حالة السولية وحمدي فتحي نجما الأهلي  مطمئنة وهناك تنسيق كامل مع الجهاز الطبي للأهلي.
 

وعن أكرم توفيق فأكد أنه يتابع حالته منذ تعرضه للإصابة في أمم أفريقيا مشددا أن إصابة الرباط الصليبي تحتاج 7 شهور على الأقل للتعافي منها .


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